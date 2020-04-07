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Erzincan'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

Erzincan'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklamaERZİNCAN'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalarda 938 gram eroin, 2 kilogram metamfetamin ve yeşil reçete ile satışı yapılan çok sayıda hap ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

07.04.2020 15:58 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:01
Erzincan 'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama
ERZİNCAN'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalarda 938 gram eroin, 2 kilogram metamfetamin ve yeşil reçete ile satışı yapılan çok sayıda hap ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.
Erzincan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Erzincan-Erzurum karayolu üzerinde yaptıkları yol kontrolü sırasında durdurulan araçta bulunan A.H. (42), H.M.K. (42) ve H.Y.'nin ( 34) üzerleri ile araçta zulalanmış toplam 938 gram eroin ve 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildiği adliyede mahkemece, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve nakletme' suçundan tutuklandı.
Öte yandan kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan K.E.'nin (22) üzerinde 110 adet yeşil reçeteyle satılan hap bulundu. Yapılan araştırmalarda uyuşturucu etkisi yapan hapların E.G. (22) tarafından kargo aracılığıyla İzmir'den gönderildiği tespit edildi. Gözaltına alınan K.E., sevk edildiği adliyeden adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. E.G. (22) ise aranıyor. Erzincan’da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

Kaynak: DHA

Etiketler: Uyuşturucu Ticareti, Erzincan, Güncel

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Erzincan'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama
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