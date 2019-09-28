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Erzincan'da üzümüyle meşhur ilçede bağbozumu yapıldı

Erzincan'da siyah üzümüyle meşhur Üzümlü ilçesinde "Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu" sosyal etkinlikleri kapsamında akademisyenlerin katılımıyla bağbozumu düzenlendi.

28.09.2019 13:26Erzincan'da üzümüyle meşhur ilçede bağbozumu yapıldı
Erzincan'da siyah üzümüyle meşhur Üzümlü ilçesinde "Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu" sosyal etkinlikleri kapsamında akademisyenlerin katılımıyla bağbozumu düzenlendi.

Erzincan Valiliği ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından düzenlenen "Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu" kapsamında 12 farklı ülkeden, 60 farklı üniversiteden 250 akademisyen Üzümlü ilçesinde gerçekleşen bağbozumu etkinliğine katıldı.

Sağlık açısından faydaları saymakla bitmeyen siyah üzümü dalında tadan akademisyenler, daha sonra bolca üzüm hasadı yapmanın keyfini yaşadılar.

Üzümlü Kaymakamı Enver Yılmaz ve Belediye Başkanı Ahmet Sazlı'da bağbozumu etkinliğinde akademisyenlere eşlik ederek siyah üzüm hakkında bilgilendirme sunumu yaptılar.

Sempozyum düzenleme kurulu adına konuşan Prof. Dr. Abdulkadir Gül, "Erzincan'ın yerüstü ve yeraltı tarihini ortaya çıkarmak adına böyle bir sempozyum düzenledik. Bugün de sempozyumun sosyal etkinlik ayağında bağbozumunu yapıyoruz" dedi. - ERZİNCAN

Erzincan, Üzümlü, Güncel

Kaynak: İHA

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