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Erzincan'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Erzincan'da, çetin kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına, özellikle kanatlılar için doğaya yem bırakıldı.

13.01.2020 15:38 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:44Erzincan'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
'da, çetin kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına, özellikle kanatlılar için doğaya yem bırakıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şubesi Şube Müdürlüğü görevlileri, son günlerde kar yağışının etkili olduğu kentin yüksek kesimlerindeki ormanlık alanlarda yaşayan yaban hayvanları için yem bıraktı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürü Uğur Önel, gazetecilere yaptığı açıklamada, kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde yem bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına buğday bıraktıklarını söyledi.
Önel, "Yabani hayvanlarımız için stoklarımızda hazır yem bekletiyoruz. Ekiplerimiz zaman zaman yoğun karın bulunduğu yüksek bölgelerde özellikle kanatlı hayvanlar için yem bırakıyor." dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Erzincan, Yaban, Güncel

Kaynak: AA

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