24.06.2019 08:53
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Erzincan'da yabancı sermayeli 1 limited şirket kuruldu

Erzincan

TOBB 2019 ocak-mayıs döneminde kurulan yabancı sermayeli şirketlerin iller dağılımını açıkladı.

TOBB 2019 ocak-mayıs döneminde kurulan yabancı sermayeli şirketlerin iller dağılımını açıkladı.

Doğu Anadolu'da 4 anonim, 34 limited olarak toplam 38 yabancı sermayeli şirket kuruldu.

Dönemde Erzincan 'da, KUDAKA İstatistik Bölgesinde 2, Doğu Anadolu Bölgesinde 4, Türkiye 'de ise 508 yabancı sermayeli anonim şirket kurulumu kaydedildi.

TOBB verilerine göre Doğu Anadolu Bölgesi illeri Erzincan, Erzurum , Van , Malatya ve Elazığ 'da1, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden olan Bayburt 'ta 1 yabancı sermayeli anonim şirket kuruldu. Doğu Anadolu Bölgesinde kurulan yabancı sermayeli anonim şirket sayısı ülke toplamında yüzde 0.78'lik pay oluşturdu.

İller dağılımı

Dönemde, İstanbul 'da 333, Ankara 'da 37, İzmir 'de 34, Antalya 'da 23, Muğla 'da 16, Bursa 'da 10, Mersin 'de 8, Gaziantep 'te 6, Kayseri 'de 5, Kocaeli ve Yalova 'da 4, Manisa ve Adana 'da 3, Burdur , Konya ve Sakarya 'da 2, Van, Şanlıurfa , Tekirdağ , Sivas , Niğde Mardin , Malatya, Iğdır , Eskişehir , Erzurum, Elazığ, Denizli , Bayburt, Balıkesir , Artvin ve Aydın 'da 1 yabancı sermayeli anonim şirket kuruldu.

Doğu Anadolu yabancı sermayeli limited şirket

TOBB verilerine göre, bu yılın ocak - mayıs ayları arasında Türkiye'de 4 bin 972, Doğu Anadolu Bölgesinde 34, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 8, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 3, Erzincan'da ise 1 yabancı sermayeli limited şirket kuruldu. Bölgede en fazla sayıda yabancı sermayeli limited şirket kurulumu 14 işletmeyle Van'da gerçekleşirken, bu ili 7 şirket ile Malatya, 3 şirketle Iğdır ve Elazığ, 2 işletmeyle Ağrı , 1 şirketle Muş , Hakkari , Erzincan, Bingöl ve Erzurum takip etti. - ERZİNCAN
Kaynak: İHA
Erzincan , Ekonomi

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