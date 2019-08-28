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Erzincan'da yamaç paraşütü keyfi

Erzincan'da yamaç paraşütü keyfiERZİNCAN - Erzincan'da son zamanların gözde spor dalı olan yamaç paraşütü keyfi yaşanıyor.

28.08.2019 23:28
Erzincan'da yamaç paraşütü keyfi
ERZİNCAN - Erzincan'da son zamanların gözde spor dalı olan yamaç paraşütü keyfi yaşanıyor.
Yamaç Paraşütü uçuşları, ilde ilgiyle karşılanıyor. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen vatandaşlar, Erzincan'da yamaç paraşütü keyfi yaşıyor. Merkeze bağlı Ekşisu Mesire Alanı'nda sporcular, yamaç paraşütleri ile deniz seviyesinden bin 568 metre yükseklikteki tepeden atladı. 350 metre yükseklikten kendilerini boşluğa bırakan sporcular 10 dakika havada süzüldükten sonra yere inmenin mutluluğunu yaşadı.
Yamaç paraşütünün keyifli bir spor dalı olduğunu belirten vatandaşlar, herkesi Erzincan'a davet etti.
Erzincan'da yamaç paraşütü keyfi

Erzincan, Genel

Kaynak: İHA

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