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Erzincan'da yangında kalbi duran yaşlı adam hastanede hayata döndürüldü

Erzincan'daki yangında itfaiye görevlileri tarafından kalbi durmuş şekilde kurtarılan 65 yaşındaki kişi, kaldırıldığı hastanede sağlık görevlilerin müdahalesi ile tekrar hayata tutundu.

29.12.2019 00:48 | Son Güncelleme: 29.12.2019 01:04 Erzincan'da yangında kalbi duran yaşlı adam hastanede hayata döndürüldü
'daki yangında itfaiye görevlileri tarafından kalbi durmuş şekilde kurtarılan 65 yaşındaki kişi, kaldırıldığı hastanede sağlık görevlilerin müdahalesi ile tekrar hayata tutundu.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Aliekber Çiçek Caddesi'nde bulunan Ahmet Düzgün'e (65) ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahale eden itfaiye görevlileri, Düzgün'ü yalnız yaşadığı evinin salonunda hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu.
Evden çıkarıldığı sırada kalbinin durduğu anlaşılan Düzgün'e ilk müdahale olay yerindeki sağlık ekiplerince yapıldı.
Düzgün, ambulansta kalp masajı yapılarak götürüldüğü Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından hayata döndürüldü.
Yoğun bakım ünitesine alınan Düzgün'ün hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
Öte yandan, 2 saatlik çalışma ile söndürülen ve evin kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen biri itfaiye görevlisi iki kişiye de sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Cumhuriyet Mahallesi, Erzincan, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA

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