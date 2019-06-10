Erzincan
'da yıldırım düştü, çoban hayatını kaybetti
ERZİNCAN'da hayvanları otlatan çoban Ali Davut (56), yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Olay, bugün saat 15.00 sıralarında merkeze bağlı bağlı Koçyatağı köyü Çimen Dağı'nın Belli Yaylası'nda meydana geldi. Bölgede etkili olan sağanakla birlikte yıldırım düştü. Çobanlardan Sidar Genç
(27), saat 15.00 sıralarında, Davut ile birlikte çay içtiklerini, kendisinin bardakları topladığı sırada olayın yaşandığını söyleyerek " Ali Davut da koyunların yanındaydı. Aniden büyük bir ses ve ışık patlaması oldu. Koyunlar kaçışmaya başladı. Döndüğümde Ali Davut'u yerde gördüm. Yanına gittim vücudunda yanık ve parçalanma vardı. Hemen köye gelip haber verdim" dedi.
Sidar Genç'in haber vermesi üzerine jandarma, AFAD
ve sağlık ekipleri köye 4 kilometre uzaklıktaki Belli Yaylası'na çıktı. Haberi alan Davut'un yakınları gözyaşı döktü. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı
'nın incelemesi sonrası Ali Davut'un cansız bedeni ambulansla hastane morguna götürüleceği öğrenildi.
Kaynak: DHA
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