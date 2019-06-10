Erzincan'da yıldırımın isabet ettiği çoban öldü

Erzincan
'da hayvanlarını otlatan çoban, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Erzincan
Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Koçyatağı köyünde yıldırım düşmesi sonucu yaylada bulunan bir çobanın hayatını kaybettiği bildirildi.
Ayrıca açıklamada şunlara yer verildi: "Bugün (10 Haziran 2019) Erzincan
genelinde etkili olan yağışlı hava ile beraber merkeze bağlı Koçyatağı köyünde meydana gelen yıldırım düşmesi sonucu 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz."
Kaynak: AA
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