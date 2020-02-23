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Erzincan'da yoğun sis hava ulaşımını olumsuz etkiledi

Erzincan'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis hava ulaşımında aksamalara neden oldu.

23.02.2020 12:12 | Son Güncelleme: 23.02.2020 12:12Erzincan'da yoğun sis hava ulaşımını olumsuz etkiledi
'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis hava ulaşımında aksamalara neden oldu. Bazı uçak seferleri iptal olurken bazı seferler ise 'a yönlendirildi.

saatlerinde etkili olan yoğun sis Erzincan'ı etkisi altına aldı. Sis nedeniyle kara ve hava ulaşımında aksamalar yaşandı. Saat 09.30 PC 2521 Erzincan - İstanbul Sabiha Gökçen seferi yoğun sis nedeniyle iptal olurken, saat 08.20'de İstanbul Sabiha Gökçen'den havalanan uçak Erzurum'a yönlendirildi. Uçakta bulunan 160 yolcu Erzurum Havalimanı'ndan kara yolu ile Erzincan'a gönderildi.

Öt yandan sabah saatlerinde Erzincan- Erzurum kara yolunda görüş mesafesi 50 metrenin altına düştü. Sürücülerin olumsuz etkilendiği sisli hava daha sonra yerini kapalı bir havaya bıraktı. - ERZİNCAN

Erzincan, Erzurum, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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