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Erzincan'da yol genişletme çalışmaları devam ediyor

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yol genişletme çalışmaları kapsamında İnönü Mahallesi 14 Sokakta çalışmalarını sürdürüyor.

15.10.2019 15:58Erzincan'da yol genişletme çalışmaları devam ediyor
Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yol genişletme çalışmaları kapsamında İnönü Mahallesi 14 Sokakta çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun trafik nedeniyle sorun yaşayan 14 sokak Erzincan Belediyesi tarafından başlatılan yol genişletme çalışmalarıyla nefes alacak.

Sokakta bulunan eski yapıların bahçe duvarları yeni imar planına göre geri çekilerek tretuvar ve asfalt çalışmaları ile birlikte 14 sokak yeni yüzüyle vatandaşın hizmetine sunulmuş olacak.

Çalışmaları yerinde inceleyen Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, "Çok değerli Erzincanlı hemşehrilerimin her sokakta rahat hareket edebilmesi için İnönü Mahallesi'nin 14. Sokağında bulunan dar alanı genişletme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Allah nasip ederse Erzincan'da Dörtyol'un alternatif Yolları böyle genişletilerek ana caddede trafiğin çoğalmaması için böyle önlemler almış olacağız. Böylelikle Erzincan trafiğine rahatlama anlamında olsun Mahalle sakinlerinin rahat hareket edebilme anlamında olsun mutlaka bu tür tedbirleri alıp yatırımları yapmış olacağız Erzincan'ımıza Hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi. - ERZİNCAN

Fen İşleri Müdürlüğü, İnönü mahallesi, Güncel

Kaynak: İHA

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