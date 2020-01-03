Haberler » Güncel » Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi (1) - Haber

Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi (1)

ERZİNCAN yakınlarında, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi.

03.01.2020 19:25 | Son Güncelleme: 03.01.2020 19:25 Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi (1)

ERZİNCAN yakınlarında, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı.

Kaza bugün akşam saatlerinde, Erzincan- Sivas karayolunun Refahiye ilçesi Altköy mevkisinde meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, savrulduktan sonra şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans ile AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.



Erzincan, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:02   Silivri'de düşerek evinde mahsur kalan kadını kurtarma operasyonu - Haber
20:00   Öğrenciler hayvan barınağında köpekleri besledi - Haber
19:58   Başkale'de öğrencilerden mektup kardeşliği - Haber
19:57   Yaralı sığırcık tedavi edildi - Haber
19:56   SİLİVRİ'DE DÜŞEREK EVİNDE MAHSUR KALAN KADINI KURTARMA OPERASYONU - Haber
19:13   Dolmabahçe'de 3 saat süren güvenlik zirvesi yapıldı - Haber
19:08   Erzincan'da otobüs devrildi! 25 yolcunun bulunduğu otobüste 12 yaralı var - Haber
18:26   Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü! Libya ve Suriye konuşuldu - Haber
18:01   İstinaf mahkemesi Ahmet Altan'ın 5 yıl 11 aylık hapis cezalarını onadı - Haber
18:00   Çocukları ilgilenmeyince hayata küstü, kendisini eve kapadı - Haber
3.01.2020 20:04:43