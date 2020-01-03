Haberler » Güncel » Erzincan'da otobüs devrildi! 25 yolcunun bulunduğu otobüste 12 yaralı var - Haber

Erzincan'da otobüs devrildi! 25 yolcunun bulunduğu otobüste 12 yaralı var

Erzincan'da meydana gelen otobüs kazasında 25 yolcudan 12'si yaralandı. Yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu güzergahta yoldan çıkan otobüs, bariyerlere çarparak devrildi.

03.01.2020 19:08 | Son Güncelleme: 03.01.2020 20:04

'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı. Yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkisiyle yoldan çıkan otobüs, bariyerlere vurdu.

OTOBÜSTE 25 YOLCU VARDI

Plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Erzincan- kara yolunun ilçesi Altköy mevkisinde kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu yolda kontrolden çıkarak bariyere vurdu. Bariyerleri aşan otobüs daha sonra yol kenarına devrildi. Kazada 25 yolcusu bulunduğu belirtilen otobüste, ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.

EKİPLER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri ve polislerce Refahiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Erzincan'da otobüs devrildi! 25 yolcunun bulunduğu otobüste 12 yaralı var

Refahiye, Erzincan, Sivas, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

20:02   Silivri'de düşerek evinde mahsur kalan kadını kurtarma operasyonu - Haber
20:00   Öğrenciler hayvan barınağında köpekleri besledi - Haber
19:58   Başkale'de öğrencilerden mektup kardeşliği - Haber
19:57   Yaralı sığırcık tedavi edildi - Haber
19:56   SİLİVRİ'DE DÜŞEREK EVİNDE MAHSUR KALAN KADINI KURTARMA OPERASYONU - Haber
19:13   Dolmabahçe'de 3 saat süren güvenlik zirvesi yapıldı - Haber
19:08   Erzincan'da otobüs devrildi! 25 yolcunun bulunduğu otobüste 12 yaralı var - Haber
18:26   Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü! Libya ve Suriye konuşuldu - Haber
18:01   İstinaf mahkemesi Ahmet Altan'ın 5 yıl 11 aylık hapis cezalarını onadı - Haber
18:00   Çocukları ilgilenmeyince hayata küstü, kendisini eve kapadı - Haber
3.01.2020 20:04:48