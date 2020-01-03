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Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

Erzincan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

03.01.2020 20:40 | Son Güncelleme: 03.01.2020 20:40 Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Ağrı- seferini yapan Muhammet Nuri Şan'ın (57) kullandığı 55 JG 006 plakalı yolcu otobüsü, Erzincan- kara yolunun ilçesi Altköy mevkisinde kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu yolda kontrolden çıkarak bariyere vurdu.

Bariyerleri aşan otobüs daha sonra yol kenarına devrildi.

Kazada 25 yolcusu bulunduğu belirtilen otobüsteki 15 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri ve polislerce Refahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Trafik ekiplerinin söz konusu yoldaki tedbirleri ve kaza yapan otobüsü bulunduğu yerden kaldırma çalışmaları sürüyor.


Refahiye, Erzincan, Sivas, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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