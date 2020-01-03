Haberler » 3. Sayfa » Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı - Haberler

Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

03.01.2020 23:14 | Son Güncelleme: 03.01.2020 23:19 Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı
'ın ilçesinde, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Erzincan- Sivas karayolunun 85. kilometresinde Refahiye ilçesi Altköy köprülü kavşağında meydana geldi. 'dan 'e giden Muhammet Nuri Şan (57) yönetimindeki 55 JG 006 plakalı yolcu otobüsü, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, otobüsteki yolculardan 16 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradan da Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazanın bir anda yaşandığını söyleyen yolcular, "Refahiye yakınlarında hava karlıydı. Birden otobüs sağa kaydı, bariyere vurdu, yan yattı. Sol taraftaki yolcular, sağdakilerin üzerine düştü. Altta kalanları çıkarmaya çalıştık. Bizi çıkardılar, biraz yaralı vardı. Nasıl olduğunu anlayamadık, çok ani oldu" ifadelerini kullandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ERZİNCAN

Refahiye, Erzincan, İzmir, Ağrı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

00:19   Sosyal Deneyci Türk Kızın Kullanılmış Çorabını Satın Almak İsteyen Hasta Adam - Haberler
00:19   Kemal Sunal Maske Filminde Oynarsa İşte Deepfake Teknolojisiyle Bu Gerçekleşti - Haberler
00:18   3 Ocak 2020 Haberleri - Haberler
00:16   Boynundan bıçaklanan genç hayatını kaybetti - Haberler
00:15   Levyeli telefon hırsızı bekçiden kaçamadı - Haberler
23:33   Son dakika: Trump'tan Kasım Süleymani suikastıyla ilgili yeni açıklama: Savaşı durdurmak için bu adımı attık, savaş başlatmak için değil - Haberler
23:16   Boşandığı eşinin başka biriyle yaşadığını öğrenen kadın dehşet saçtı! 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
22:50   BAE'den Türkiye'ye küstah Libya sözleri: Tehlikeli bir rol üstleniyorsunuz - Haberler
22:31   Türkiye'de bir günde soba nedeniyle 5 kişi öldü! Renksiz, tatsız, kokusuz ölüm - Haberler
21:58   Kasım Süleymani'nin yerine geçen İsmail Kani'den ABD'ye tehdit: Amerikalıların cesetlerini görmek için biraz sabırlı olun - Haberler
4.01.2020 00:34:59