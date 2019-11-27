Haberler » Güncel » Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı - Haber

Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı

ERZİNCAN'da buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi.

27.11.2019 09:13 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:13Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı

ERZİNCAN'da buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Erzincan- karayolunun 107'nci kilometresi Kızıldağ mevkisinde meydana geldi. İzmir- Ağrı seferini yapan S.Ö. yönetimindeki 25 ED 835 plakalı yolcu otobüsü, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, devrildi. Kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen araçların sürücüleri yaptı. Kaza yerine çok sayıda ambulansın sevk edildi. Yaralılar Refahiye Devlet Hastanesi ve Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Erzincan, Sivas, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
09:18 MALTEPE'DE HAYVARSEVERLERİN TEPKİSİN ÇEKEN PİTBULL DEHŞET
09:18 Eskişehir'de 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
09:16 'Tatlıcı' cinayetinin sanığı: Bana ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verin
09:13 Vali Akın, "Kadına ve çocuğa şiddet tüm önlemlere karşı önlenememektedir"
09:11 (Özel) Özel harekat polislerinden, uçakta nefes kesen rehine kurtarma tatbikatı
09:02 İstifa sonrası ilk kez ekrana çıkan Ali Babacan, ekonomik krizin çıkmasını başkanlık sistemine bağladı
08:37 İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
08:22 Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na ağır suçlama: Bir projeyle geldi, başka bir projeyle de gideceği gözüküyor
08:14 Emmy Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü alan Haluk Bilginer İstanbul'a geldi
07:26 Ali Babacan, AK Parti'den neden istifa ettiğini canlı yayında açıkladı
00:12 Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 il için kar uyarısı
19:29 'Hoşçakalın' dedi, kendini trenin önüne atarak intihar etti
16:34 Asgari ücret zammı için ilk teklif Türk-İş'ten geldi: 2 bin 526 lira
16:05 İstanbul'da bu minibüse binenler, kafasını nereye çevirse Atatürk'ü görüyor
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
27.11.2019 09:19:07