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Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı

Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralıERZİNCAN - Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

27.11.2019 21:16 | Son Güncelleme: 27.11.2019 21:17
'da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı
ERZİNCAN - Erzincan'ın ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Kaza, Sivas - Erzincan kara yolu Kızıldağ geçidinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, S.Ö. idaresindeki 25 ED 835 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak devrildi. Kazada otobüs yolcularından 8 kişi yaralandı.
Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı

Refahiye, Erzincan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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