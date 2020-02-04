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Erzincan'da yurda kaçak getirdiği sigaralar ile yakalanan zanlı tutuklandı

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, yurda kaçak sigara getirdiği öne sürülen yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

04.02.2020 15:04 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:04Erzincan'da yurda kaçak getirdiği sigaralar ile yakalanan zanlı tutuklandı
'ın ilçesinde, yurda kaçak sigara getirdiği öne sürülen yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.
İlçedeki bir akaryakıt istasyonu yakınında uygulama yapan Üzümlü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'dan yurda giriş yapan bir yolcu otobüsünü durdurarak aradı.
Bagajdaki aramada, otobüste yolcu olduğu tespit edilen İran uyruklu Nafas K'ye ait valizde 280 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan Nafas K. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadesi sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlı tutuklandı.

Erzincan, Üzümlü, İran, Güncel

Kaynak: AA

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