Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Erzincan'da yüzde 75 hibeli tohum dağıtımına başlandı

Tarım ve Orman Bakanlığının yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınının tarım sektörüne etkilerinin azaltılması için yaptığı çalışmalar kapsamında yüzde 75 hibe tohum desteği verilmesine Erzincan'da başlandı.

14.04.2020 16:53 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:53
Erzincan'da yüzde 75 hibeli tohum dağıtımına başlandı
Tarım ve Orman Bakanlığının yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınının tarım sektörüne etkilerinin azaltılması için yaptığı çalışmalar kapsamında yüzde 75 hibe tohum desteği verilmesine Erzincan'da başlandı.

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşları ekonomik olarak rahatlatma çalışmaları devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı korona virüs salgınının tarım sektörüne etkilerinin azaltılması için harekete geçti. Bu anlamda son olarak Bakanlık olarak ekilebilir tüm arazileri üretime kazandırmak için "Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi" Programını başlatıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 21 ilde üreticilere tohumların yüzde 75'ini hibe ettiklerini açıkladı. Bakan Pakdemirli, "Yazlık ekim yapılabilecek alanlarda ekilişlerin kesintiye uğramaması ve tüm ekilebilir arazilerin üretime katılması için, bu proje kapsamında belirlenen 21 ilde üreticilerimize tohumların yüzde 75'ini hibe ediyoruz." dedi.

Bu kapsamda yüzde 75 hibe tohum desteği verilmesine Erzincan'da başlandı.

Bakan Pakdemirli, sosyal medya üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Ekilmeyen toprağımız kalmasın diye çiftçilerimizi destekliyoruz. Bakanlığımızca yüzde 75 hibeli 20 ton kuru fasulye ve 325 ton yazlık buğdayı, ayrıca bakanlığımız ve İl Özel İdaresi kaynaklarıyla yüzde 50 hibeli 36,5 ton yonca tohumunu Erzincanlı çiftçilerimize ulaştırdık. Bereketli olsun." - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş Haberler
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş
İnfaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı cezaevinden çıkıyor Haberler
İnfaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı cezaevinden çıkıyor
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Korona tedbirine uymayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma Haberler
Korona tedbirine uymayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Fahriye, oğlunun doğum günü için yaptığı paylaşımla duygulandırdı Haberler
Fahriye, oğlunun doğum günü için yaptığı paylaşımla duygulandırdı
Bilim insanları, koronavirüsün hücrelere saldırdığı anları görüntüledi Haberler
Bilim insanları, koronavirüsün hücrelere saldırdığı anları görüntüledi
Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Haberler ›› Güncel ››Erzincan'da yüzde 75 hibeli tohum dağıtımına başlandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:44: Ufuk Beydemir'in "N'aber" klibinde evden çıkmayan hayranları yer aldı - Haber 18:43: Başkan Aşgın'dan milli dayanışma kampanyasına destek çağrısı - Haber 18:41: Bursalı Kıbrıs gazisinin cenazesinde sosyal mesafe - Haber 18:40: Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım - Haber 18:39: Batman'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 512 kişiye 490 bin TL ceza - Haber 18:11: Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi: 4 metreden bile bulaşıyor - Haber 18:07: Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı - Haberler 16:43: Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi - Spor