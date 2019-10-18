Erzincan'daki cinayet davası

Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Mercan Beldesi'nde muhtar adaylığı nedeniyle 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada muhtar adayını öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan baba ve oğlu, hakim karşısına çıktı.

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Gıyasettin Küçük ve oğlu Seyfettin Küçük, taraf avukatları ve öldürülen İsmail Şimşek'in kızı Havva Işık ile yakınları katıldı.

Adliye ve salon çevresinde polisin geniş güvenlik önlemi aldığı duruşmada, sanıkların kimlik tespitlerinin ardından mahkeme başkanı "kasten öldürme" suçu nedeniyle dava açıldığını hatırlatarak, sanıkların savunma yapmalarını istedi.

Seyfettin Küçük, savunmasında, hayatını kaybeden maktule Allah'dan rahmet ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, yaşanan olay nedeniyle üzgün olduğunu belirtti.

Maktul İsmail Şimşek'in, elinde bulunan keser ile babasına vurduğunu iddia eden Küçük, şunları kaydetti:

"Bu sırada babamın hayatından endişe ettiğim için yanımda bulunan bıçağı kullandım. Rastgele elimdeki bıçağı salladım. Ben de o esnada kafama darbe aldım. Daha sonra İsmail Şimşek'in orada bulunan iş yerinin camından içeri düştüğünü gördüm. Böyle olmasını istemedim pişmanım."

Baba Gıyasettin Küçük ise ailesinin Mercan Beldesi'nde bulunan nüfus kayıtlarını, ikamet ettikleri Gökçe köyüne aldırmalarıyla bu davranışlarının muhtar adayı olan İsmail Şimşek ve yakınları tarafından karşı adaya destek olarak algılandığını ileri sürdü.

Olay günü İsmail Şimşek'in elinde bulunan keser ile kendisini darbettiğini ileri süren Gıyasettin Küçük, "Mercan Beldesi'nde çıkan tartışmada, İsmail Şimşek elindeki keser ile bana arkadan vurarak yere düşürdü. Ben düştüğüm yerden kalkmak istedim ama kalkamadım. Oğlum beni görünce yardıma koştu. Kavga sırasında İsmail Şimşek'in dükkanın camından içeriye düştüğünü gördüm." diye konuştu.

Sanık avukatları da olayın MOBESE kameraları tarafından kayıt altına alındığını ve bu kayıtların dava dosyasına delil olarak girdiğini hatırlatarak, baba Gıyasettin Küçük'ün görüntülerde keser ile darbedildiğinin, oğlu Seyfettin Küçük'ün ise meşru müdafaa kapsamında hareket ettiğinin görüldüğünü savundu.

Maktulün kızı Havva Işık da babasının otopsi raporunda olay sırasında altı bıçak darbesi ile hayatını kaybettiğine işaret ederek, "Ben sanıkların iyi niyetlerini kabul etmiyorum. Babam planlayarak oraya gitmemiştir. Sanıklar hakkında şikayetçiyim. cezalandırılmalarını istiyorum." dedi.

Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, tutuklu sanık Gıyasettin Küçük ve oğlu Seyfettin Küçük'ün, tutukluluk hallerinin devamını ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Öte yandan, taraflar arasında yaşanan ve belde de bulunan MOBESE kameralarınca kaydedilen kavga görüntüleri de dava dosyasında yer aldı.

Olay

Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Mercan Beldesi'nde 12 Mart 2019'da 2 grup arasında muhtar adaylığı nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada, muhtar adayı İsmail Şimşek, aldığı bıçak darbesiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı.

Olayın ardından gözaltına alınan Gıyasettin Küçük ve oğlu Seyfettin Küçük, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kaynak: AA