Erzincan'daki kazada kamyonette sıkışan sürücüyü itfaiye ve 112 ekipleri kurtardı

Erzincan'da kamyonetin devrilmesi sonucu sıkışan sürücü itfaiye ve 112 sağlık ekiplerince kurtarıldı.

16.05.2020 00:29 | Son Güncelleme: 16.05.2020 00:31
Erzincan'da kamyonetin devrilmesi sonucu sıkışan sürücü itfaiye ve 112 sağlık ekiplerince kurtarıldı.
Hakan Kiraz'ın kullandığı 41 GC 872 plakalı kamyonet Erzincan- Erzurum kara yolu Yeni Sanayi kavşağında devrildi.
Kazada yaralanan ve araç içerisinde sıkışan sürücü, olay yerine çağrılan itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından yaklaşık 15 dakika süren çalışmayla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Erzincan’daki kazada kamyonette sıkışan sürücüyü itfaiye ve 112 ekipleri kurtardı

Kaynak: AA

Etiketler: Erzincan, Erzurum, İtfaiye, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Trump’ın koronavirüsten ölmesi durumunda yerine kimin geçeceği senaryoları gündem oldu Haber
Trump'ın koronavirüsten ölmesi durumunda yerine kimin geçeceği senaryoları gündem oldu
İnsana benzer bağışıklık sistemi olan hayvanda korona aşısı başarılı oldu Haber
İnsana benzer bağışıklık sistemi olan hayvanda korona aşısı başarılı oldu
DSÖ’den koronavirüs uyarısı: Avrupa daha ölümcül ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olsun Haber
DSÖ'den koronavirüs uyarısı: Avrupa daha ölümcül ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olsun
Yeni 100 liralar 20 Mayıs’ta tedavüle çıkıyor Haber
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor
Yoğunluk sonrası İstanbul’daki AVM’ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek Haber
Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek
Gözaltına alınan ’Hanımağa’ lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Haber
Gözaltına alınan "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren cani koca: Beni aldattı onun için kestim Haber
Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren cani koca: Beni aldattı onun için kestim
ABD’li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu Haber
ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu
Haberler››Güncel››Erzincan'daki kazada kamyonette sıkışan sürücüyü itfaiye ve 112 ekipleri kurtardı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

02:01: Koronavirüslü olduğunu söyleyen alkollü kişi, kendisine zarar vermek istedi - Haber 01:46: Koronavirüslü olduğunu söyleyen alkollü kişi, kendisine zarar vermek istedi - Haber 01:42: Kerkük'te polis kontrol noktasına DEAŞ saldırısı: 1 ölü - Haber 01:39: Bursa'da, kısıtlamanın ilk dakikalarında doğum gününden dönen iki gence 6 bin TL ceza - Haber 01:38: Kütahya'da sulama kanalına düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti - Haber 01:02: Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren cani koca: Beni aldattı onun için kestim - Haberler 00:55: Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 23'e yükseldi - Haber 00:34: ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu - Haber 00:28: Gözaltına alınan "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Haber