Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Erzincan'daki koronavirüs tedbirleri kapsamında minarelerden "evde kal" çağrısı yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında cuma namazı kılınmayan Erzincan'da da minarelerden sela okunmayıp "evde" kal çağrısı yapıldı.

03.04.2020 14:20 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:20
Erzincan'daki koronavirüs tedbirleri kapsamında minarelerden
Diyanet İşleri Başkanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında cuma namazı kılınmayan Erzincan 'da da minarelerden sela okunmayıp "evde" kal çağrısı yapıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara vermesinin ardından cami önlerindeki tedbirler artırıldı.

Cami girişlerine Diyanet İşleri Başkanlığının kararının asıldığı kentte, yoğunluk oluşmasını önlemek amacıyla cuma namazı vaktinde camilerde güvenlik güçleri de hazır bekletildi.

Cami önlerinde bekleyen görevli polislerin tedbir amaçlı maske ve eldiven takması da dikkati çekti.

Cami hoparlörlerinden yapılan duyuruda ise vatandaşların evlerinde kalmalarının kendi ve sevdiklerinin sağlığı için hayati önem taşıdığı ve zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları gerektiği ifade edildi.
Erzurum'da dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor
Erzurum'un Yakutiye Belediyesi ise Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kurduğu 96 kişilik özel ekiple dezenfekte çalışmalarını devam ettiriyor.
Koronavirüsle mücadele çalışmalarını 7/24 esasına göre sürdüren Yakutiye Belediyesi, ilçe sınırlarındaki mahalle statüsüne alınan yerler ile merkez mahallelerde çalışmalarını ve kontrollerini sıklaştırdı.
Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, yaptığı açıklamada, evlerin ve iş yerlerinin tek tek dezenfekte edildiğini, ilaçlanmamış tek bir nokta bırakmayacaklarını aktardı.
Kovid-19 ile mücadele için kurulan özel ekibin 7 bin 600 noktada dezenfekte işlemi yaptığını belirten Uçar, "Her gün en az 1500 noktada dezenfekte işlemleri gerçekleştiriliyor. Bir hafta içerisinde kent merkezinde 7 bin 600 işletme, dükkan, market, apartman olmak üzere ilçeye bağlı mahallelerdeki ev ve ortak alanlar koronavirüse karşı dezenfekte edildi. Tek bir gün bile ara vermeden çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.
Mahmut Uçar, zabıta ekiplerinin de günün her saatinde vatandaşlara anonslarla araçlardan duyular yaptığını ifade etti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı, Koronavirüs, Erzincan, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Erzincan'daki koronavirüs tedbirleri kapsamında minarelerden 'evde kal' çağrısı yapıldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Yasağa rağmen yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi Haberler
Yasağa rağmen yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi
Kendisine iletilen Mansur Yavaş’ın yasak önerisini aynı gün hayata geçirdi Haberler
Kendisine iletilen Mansur Yavaş'ın yasak önerisini aynı gün hayata geçirdi
Taburcu olan Terim, hakareti affetmeyecek! Suç duyurusunda bulundu Haberler
Taburcu olan Terim, hakareti affetmeyecek! Suç duyurusunda bulundu
Koronavirüs sebebiyle yüzlerce otobüs Yenikapı miting alanını doldurdu Haberler
Koronavirüs sebebiyle yüzlerce otobüs Yenikapı miting alanını doldurdu
Günün en acı fotoğrafı Türkiye’den! Koronadan ölen annesine mezarda kavuştu Haberler
Günün en acı fotoğrafı Türkiye'den! Koronadan ölen annesine mezarda kavuştu
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı Haberler
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı
Almanya Başbakanı Merkel’in koronavirüs karantinası bitti Haberler
Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası bitti
Dadaşların 3 kişiden fazla yan yana dolaşması yasaklandı Haberler
Dadaşların 3 kişiden fazla yan yana dolaşması yasaklandı

Son Dakika Güncel Haberleri

15:32: DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Haber 15:32: Munzur Çayı'nda akıntıya kapılıp kaybolan uzman çavuş SAK timlerince aranıyor - Haber 15:32: Turizm merkezlerinin belediye başkanlarından yazlıkçılara "evde kal" mesajı - Haber 15:32: Güney Afrika, Kovid-19 şüphelilerini bulmak için dijital teknolojiye başvuracak - Haber 15:32: Kocaeli'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Haber 14:53: 65 yaşa sokağa çıkması yasağı, Mansur Yavaş'ın fikriymiş - Haberler 14:37: Yüzlerce otobüs koronavirüs salgını sebebiyle Yenikapı miting alanını doldurdu - Haber 14:09: Yasaklara rağmen ayakta yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi - Haber 13:36: Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası sona erdi - Haber 13:21: Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı - Haber 12:36: Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi - Haber 12:30: Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadının bebeği de kurtarılamadı - Haberler