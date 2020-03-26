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Erzincan'daki muhtar cinayeti davasında karar

Erzincan'ın Tercan ilçesinde, köy muhtarını av tüfeğiyle öldürüp yanındaki Afgan çobanı da yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanık, iki ayrı suçtan toplam 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

26.03.2020 18:28 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:28
Erzincan'daki muhtar cinayeti davasında karar
Erzincan 'ın Tercan ilçesinde, köy muhtarını av tüfeğiyle öldürüp yanındaki Afgan çobanı da yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanık, iki ayrı suçtan toplam 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Mercan beldesine bağlı Üçpınar köyünde muhtar Behsat Çakmak'ı öldürdüğü ve yanındaki Afganistan uyruklu Muhammet Nuri'yi yaraladığı iddia edilen sanık Batuhan Çoşar, tutuklu bulunduğu Elazığ T Tipi cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Duruşmada, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.
Duruşma nedeniyle adliye ve salonda yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında önlemler alındı.
Cumhuriyet savcısı daha önce sunduğu esas hakkındaki mütalaasında, dosyaya giren deliller doğrultusunda sanık Coşar'ın maktul Çakmak'ı öldürdüğünün, müşteki Nuri'yi de öldürmeye teşebbüs ettiğinin sabit olduğunu, bu nedenle "kasten öldürmek" ve "adam öldürmeye teşebbüs etmek" suçlarından müebbet hapis ile cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etmişti.
Maktul Çakmak'ın ailesinin avukatı Coşar'ın üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.
Son sözleri sorulan Çoşar, suçsuz yere yargılandığını ileri sürerek, tahliyesini talep etti.
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, çeşitli indirimlerin uygulanmasının ardından sanık Batuhan Çoşar'ı "kasten öldürmek" suçundan 8 yıl 4 ay, "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 10 yıl hapisle cezalandırdı.
Olay
Üçpınar Köyü Muhtarı Behsat Çakmak, geçen yıl 15 Mart'ta, aracıyla köy yolunda av tüfeğiyle açılan ateş sonucu hayatını kaybetmiş, yanında bulunan Afganistan uyruklu çoban Muhammet Nuri yaralanmıştı. Olay yerinde bulunan ayak izleri ve dedektör köpek "Ten"in iz sürmesi sonucu zanlı Batuhan Coşar, jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Erzincan, Güncel

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