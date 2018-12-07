Erzincan'daki Rekor Eroin ile İlgili Vanlı İş Adamı Gözaltına Alındı

ERZİNCAN'da önceki gün ele geçirilen 1 ton 271 kilogram eroinle ilgili iş adamı A.E., Van
'daki iş yerinde gözaltına alındı. Erzincan Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, 2 gün önce Erzurum- Erzincan karayoluna yapılan uygulama sırasında Van'dan İstanbul
'a giden bir TIR'ı durdurdu. Narkotik
köpeği 'Odin'in de kullanıldığı aramalarda, hayvan kuyruk yağlarının bulunduğu dorsede 1 ton 271 kilogram eroin ele geçirildi. TIR'da bulunan H.Ç., R.Y. ile S.Y. gözaltına alındı.
Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda polis ekipleri, eroinin Van'dan gönderildiğini belirledi. Erzincan ve Van Emniyet Müdürlüğü
ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonla, eroini gönderdiği değerlendiren iş adamı A.E., işyerinde gözaltına alındı. Tavuk firması bulunan A.E., emniyetteki işlemlerinin ardından Erzincan'a gönderildi. - Van
Van
07 Aralık 2018 Cuma 18:04