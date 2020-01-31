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Erzincan'daki uyuşturucu davası sanığına 16 yıl 3 ay hapis cezası

Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Barış Şenlik, 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

31.01.2020 16:28 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:28Erzincan'daki uyuşturucu davası sanığına 16 yıl 3 ay hapis cezası
'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Barış Şenlik, 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Barış Şenlik, avukatı ve yakınları katıldı.
Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanık Barış Şenlik'in "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Son sözü sorulan sanık Barış Şenlik, yaşanan olay nedeniyle pişman olduğunu belirterek, "Çok pişmanım. Uzun süredir tutuklu ve mağdur durumdayım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti sanık barış Şenlik'i "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına kararı verdi.

Olay
Erzincan'da 14 Eylül 2019'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında, şüphe üzerine bir otobüsü durdurmuştu.

Polis ekiplerinin otobüs içerisinde yaptıkları aramada yolcu olduğu öğrenilen Barış Şenlik'e ait bagaj bölümündeki çuval içerisinde 2 kilo 570 gram eroin maddesi ele geçirmişti.

Uyuşturucu Ticareti, Erzincan, Güncel

Kaynak: AA

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