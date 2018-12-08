08 Aralık 2018, 14:02
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Erzincan'daki Uyuşturucu Operasyonunda 6 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

- Erzincan'da ki uyuşturucu operasyonunda 6 kişi adliyeye sevk edildiERZİNCAN - Erzincan'da ele geçirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 6 kişi adliyeye sevk edildi.

- Erzincan'da ki uyuşturucu operasyonunda 6 kişi adliyeye sevk edildi

ERZİNCAN - Erzincan'da ele geçirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 6 kişi adliyeye sevk edildi.
Erzincan'da ki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir tırın dorsesindeki iç yağların içerisinde ele geçirilen 1 ton 271 kilo eroin ile ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirildi.
Tek seferde en yüklü miktardaki eroini ele geçirerek rekora imza atan Erzincan narkotik ekipleri, olayla ilgili yakalamış oldukları 6 şüpheliyi emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk etti. Narkotik
08 Aralık 2018 Cumartesi 14:02