Erzincan'daki Uyuşturucu Operasyonunda 6 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

08 Aralık 2018 Cumartesi 14:02



08 Aralık 2018 Cumartesi 14:02

- Erzincan'da ki uyuşturucu operasyonunda 6 kişi adliyeye sevk edildiERZİNCAN - Erzincan'da ele geçirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 6 kişi adliyeye sevk edildi. Erzincan'da ki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir tırın dorsesindeki iç yağların içerisinde ele geçirilen 1 ton 271 kilo eroin ile ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirildi.Tek seferde en yüklü miktardaki eroini ele geçirerek rekora imza atan Erzincan narkotik ekipleri, olayla ilgili yakalamış oldukları 6 şüpheliyi emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk etti.