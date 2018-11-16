Erzincan
'daki yaylalarda mahsur kalan hayvan sürüleri kurtarıldı
Coşkun MENEK ERZİNCAN, (DHA
)- ERZİNCAN ve çevresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 33 köyün yolu ulaşıma kapanırken; yaylalardaki büyük ve küçükbaş hayvan sürüleri dönüş yolunda zor anlar yaşadı.
Erzincan'ın Üzümlü
ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta ve deniz seviyesinden 3 bin 500 metre yükseklikteki Keşiş Dağları'nda bulunan Sarıkaya
Köyü ve mezralarının yolları gece bastıran kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Kar
kalınlığının zaman zaman yarım 1 metreye çıktığı bölge de Erzincan İl Özel İdaresi'nden yardım isteyen köylülerin yolları sabah saatlerinde yeniden ulaşıma açıldı. Bu sırada aniden bastıran kar yağışı nedeniyle Şenlik Mezrası'ndan büyük ve küçükbaş hayvanları ile aşağı inmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Hayvan sürüleri yolların açılmasıyla inişe geçti. Kar yağışı nedeniyle köy ve mezra yollarının geceden beri kapalı olduğunu ifade eden köylüler, özel idare ekiplerinin sabah saatlerinde yollarını yeniden açmasından dolayı mutlu olduğunu söylediler.
33 KÖYÜN YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Erzincan'da dünden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle ikisi merkezde olmak üzere toplam 33 köy yolu ulaşıma kapandı. Erzincan İl Özel İdaresi ekipleri 5 ayrı ekiple mevsim şartlarına bağlı olarak bölge de karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
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