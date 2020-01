Erzincan'dan İdlib'e 20 tır yardım malzemesi gönderildi

Erzincan'da "Can Erzincan'dan İdlib 'e gönül köprüsü" kampanyası kapsamında toplanan 20 tır gıda ve ihtiyaç malzemesi, Suriye 'nin İdlib kentindeki savaş mağdurlarına gönderildi.Esed rejiminin bombardıman altında tuttuğu İdlib'den çok sayıda sivil, Türkiye sınırına doğru göç etmeye başladı. Şehirde kalan siviller ise güvenlik tehlikelerinin yanı sıra, temel yaşam ihtiyaçlarından yoksun kalmış durumda. Bombardıman altındaki kent için Türkiye genelinde birçok yardım kampanyası başlatılırken, bir yardım da Erzincan'dan geldi. Diyanet İşleri Başkanlığının öncülüğünde İl Müftülüğünün koordinasyonunda Erzincan'da faaliyet gösteren STK'ların destekleri ile düzenlenen "Can Erzincan'dan İdlib'e gönül köprüsü" kampanyası kapsamında toplanan 20 tır gıda ve ihtiyaç malzemesi Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan vatandaşlar için yola çıktı. Suriye'de kıymet yaşandığını kaydeden Erzincan Kent Konseyi Başkanı Hikmet Köksal, insanların aç ve çıplak şekilde Türkiye sınırına yığıldıklarını ifade etti."Suriye'deki insanların hepsi feryat edip Türkiye'ye bakıyor"Suriye'den ve dünyanın çeşitli yerlerinden çığlık seslerinin yükseldiğini belirten Kent Konseyi Başkanı Hikmet Köksal, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi İdlib'e bir yardım kampanyası başlattık. Yardım kampanyasının esası şudur. Güney sınırımızda ki yüzlerce kilometre boyunca bir felaket yaşanıyor. Afet yaşanıyor, bir kaos değil bir hengame değil bir kıyamet yaşanıyor. Bütün dünya seyrederken Suriye'den Irak'tan ve daha uzaklardan çığlık ve imdat sesleri geliyor. Kadınlar, erkekler ve yetimler aç, çıplak ve susuz sınırımıza yığılıyor. On gün içerisinde sadece Hatay sınırına İdlib'den gelen insan sayısı 550 binin üzerindedir. Bu insanların hepsi feryat edip Türkiye'ye bakıyor. Buradaki 20 tırda muhtelif gıda maddesi ve çocuk ayakkabısı var" diye konuştu."Kıyamet kopmuyorsa vicdanen yardım eden insanların sayesindedir"Erzincan AK Parti Milletvekili Burhan Çakır ise, "İnsanlara merhamet etmeyene Allah'ta merhamet etmez. Eğer bu dünya dönüyorsa kıyamet kopmuyorsa mazlum milletlere bakış açımızın onlara yeryüzündeki vicdanen yardım eden insanların sayesindedir. Dolayısıyla emeği geçen herkese teşekkür ederim. Özellikle Suriye'de ve dünyanın çeşitli yerlerinde zulüm altında inleyen mazlum milletlere Rabbim merhameti ile muamele eylesin" dedi.Konuşmaların ardından Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin'in dua etmesiyle insani yardım malzemesi yüklü tırlar, Suriye'nin İdlib kentine gitmek üzere yola çıktı. - ERZİNCAN