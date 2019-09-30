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"Katil devlet" sözleri sonrası Nagehan Alçı'ya suç duyurusu!

Nagehan Alçı'ya Habertürk ekranında Türkiye'ye yönelik sarf ettiği "Katil devlet" sözleri sonrası bir vatandaş tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

30.09.2019 15:54

Nagehan Alçı hakkında, Habertürk ekranında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 1994'teki uygulamalarına yönelik sarf ettiği "Katil devlet" sözleri sonrası suç duyurusunda bulunuldu.

"KATİL DEVLET" SÖZÜ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Yazar Nagehan Alçı'nın, bir televizyon programında söyledikleri tartışmalara neden oldu. Nagehan Alçı, canlı yayında Türkiye Cumhuriyeti'ne "katil devlet" dedi. Büyük tepki çeken bu söz üzerine Nagehan Alçı hakkında Erzincan'da Serdar Aydın isimli vatandaş adliyeye giderek Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Nagehan Alçı

"YARGILANMASINI İSTİYORUZ"

Aydın, suç duyurusunda, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ve Türk Milliyetçisi bir ailenin evladı olarak devletimle her daim gurur duymuş bir vatan evladıyım. Özel bir kanalda yayınlanan programın katılımcılarından Nagehan Alçı isimli şahsın devletime 'katil devlet' diyerek itibarsızlaştırmaya yönelik canlı yayında bir takım beyanlarda bulunmuştur. Şahsın bu konu hakkında yargılanması ve yüce Türk devletinden özür dilemesini bekliyor ve gereğinin yapılması hususunu yüce Türk yargısından arz ederim" ifadelerine yer verildi.

Serdar Aydın

Nagehan Alçı, Erzincan, Türkiye, Magazin, Güncel

Kaynak: İHA

YORUMLAR(25)
ANKA:yargılanıp ceza verilmeli beklemeden
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LOKMAN:Atın içeri yatsın bi kaç yıl.
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RİZA:istanbulu sel goturuyor, ekrem tatilde ! Deprem oluyor, beni davet etmedler diye vatandaslarin yaninda yok, Hersey cok gozel olacak !
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HANFENDİ:Şayet demiş yani eğer ki demek.
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ECE:bakalım yargılanacakmı ama şikayette bulunan vatandaşada bravo
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15 0
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SORMAM LAĞZIM:Soruyorum Nagihan Alci:Eyer KATİL DEVLETSE benim GÜZEL VATANIMDA İŞİN NE VATAN HAINİ,sen DEVLETIN EKMEĞINI YIYORSUN.Bizde KAFKASLARDA derler:Evlât Yediğin Ekmeğe,bastığın Toprağa Hainlik etme,ne Yiyecek Helal Ekmeğin olur,ne Yatacak Toprağın.SEN NEYIN PEŞINDESIN VEYA KIMIN EMRINDESIN Nagihan Alçı????????????????
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30 1
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HOOP:bu kadını haberci yapanlar utansın en başından beri
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29 1
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GORBAÇOV:şu kadından iğreniyorum ekranda gördüğümde söylemediğim küfür kalmıyor.
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27 2
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İZ:ulan nagi yine ne işler peşindesin,
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19 2
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KİMSESİZ:Bunları ülkeden kovun ekrana çıkartan kanallara yüklü ceza verilmeli ne bu ya muz cumhuriyetimi denetimsizlik çok kötü birşey
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12 3
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