Erzincan Depremi'nde Hayatını Kaybedenler Unutulmadı

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Erzincan'da, 27 yıl önce meydana gelen ve 653 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler, düzenlenen törenle anıldı.Erzincan Belediyesince, 13 Mart 1992'de meydana gelen felaketin 27. yılı dolayısıyla Terzibaba Mezarlığı'ndaki deprem şehitliğinde anma töreni düzenlendi.AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ve vatandaşların hazır bulunduğu anma töreninde Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi.Çakır ve Başsoy, beraberindekiler ile depremde hayatlarını kaybedenlerin mezarlarına karanfil bıraktı.Mezarlıktaki Şehitlik Anıtı'nda basın mensuplarına açıklama yapan Çakır, Erzincan Depremi'nde hayatını kaybedenleri rahmetle andığını ifade ederek, şunları söyledi:"Artık geriye bakıp da çok hüzünlenmemek lazım. Allah'tan gelene boynumuz kıldan incedir, lakin kullanılan bir söz vardır 'Deprem öldürmez bina öldürür'. Burada Erzincanlı hemşehrilerimiz yapılan yapılarda gerekli tedbirleri almıştır. Binaların sağlamlığı bu afetlerden bizi koruyor. Erzincan'da depremden sonra yapılarımız daha güvenli hale getirilmiştir.""Depremin acıları hiç unutulmadı"Belediye Başkanı Başsoy da 27 yıl önceki depremin acılarının hiç unutulmadığını belirtti.Söz konusu depremin büyük bir felakete yol açtığını söyleyen Başsoy, şu ifadeleri kullandı:"Erzincan'da 1992'deki depremde 653 vatandaşımız hayatını kaybetti, deprem şehidi oldu. O gün, evlerimize, ocaklarımıza ateş düştüğü bir gündü. Birçok bina hasar gördü ve yıkıldı. Erzincan'da yeniden göç olayları yaşandı. O sarsıntının acıları devletimiz tarafından kısa sürede sarıldı. Maddi hasarlar ve binalar yerine geldi ancak kaybettiğimiz vatandaşlarımız maalesef geri dönmediler, kendilerine Allah'tan rahmet diliyoruz."Depreme hazırlık açısından kentte çok ciddi gelişmeler yaşandığını dile getiren Başsoy, "Kullanılan malzemeler ve teknik yönden yapılan çalışmalar depreme daha dayanıklı binaların ortaya çıkmasına sebep oldu. Erzincan, yatay gelişen ve Türkiye'de depreme en hazır illerden biridir." diye konuştu.