Erzincan- Divriği arasında ikinci raybüs seferleri başlıyor

Erzincan- Divriği
arasında ikinci raybüs seferleri 10 Temmuz Çarşamba günü başlayacak.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İl Müdürü Kenan Aydın, Erzincan- Divriği arasında ikinci raybüs seferlerinin 10 Temmuz Çarşamba günü başlayacağını belirtti.
Raybüs seferleri; sabah saat 06.25'de Erzincan'dan çıkış, saat 08.19'da İliç'e varış. Sabah 08. 22 İliç'ten kalkış, akşam saat 16.21'de İliç'e varış. Akşam saat 16.26'de İliç'ten kalkış, akşam saat 18.22'de Erzincan'a varış şeklinde olacak. - ERZİNCAN