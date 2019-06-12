ERZİNCAN Doğu Anadolu'nun tuz ihtiyacı bu ocaktan sağlanıyor

Doğu Anadolu'nun tuz ihtiyacı bu ocaktan sağlanıyor Erzincan
'ın Kemah
İlçesi'ne bağlı Kömür Köyü'nde 450 yıllık olan tuz ocağında üretim kurulan seralarda yapılıyor. Dev seralarda bekletilen tuzlu sudan artık daha hızlı ve fazla verim alınması hedefleniyor.
Kemah İlçesi'ne 4 kilometre uzaklıkta bulunan Kömür Köyü'nde yıllarca Tuz İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından işletildikten sonra özelleştirilen tuz ocağında Doğu Anadolu Bölgesi
'nin tuz ihtiyacı karşılanıyor. Osmanlı döneminde Ermeniler tarafından işletilen tuz ocağında yaklaşık 100 metre derinlikteki tünelden gelen tuzlu su sayıları 150'yi bulan göletlerde bekletiliyor. Su buharlaştıktan sonra havuzlar içerisinde kalan tuzlar işçiler yardımı ile toplanıyor. Evliya Çelebi
'nin Seyahatnamesi'nde övgü ile bahsettiği tuz ocağının geçmişi 450 yıl öncesine dayanıyor. Yaklaşık 250 bin metrekare arazi üzerine kurulu tuz ocağında, hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeni ile üretim de artı.
İşçilerin 60 dereceye çıkan sıcaklar altında zahmetli uğraşları sonucu üretilen Kemah tuzu, Doğu Anadolu ve çevredeki iller başta olmak üzere İstanbul
, Ankara
ve İzmir
'in de yer aldığı birçok kentte satışa sunuluyor. Yörede yıllardır üretildiği belirtilen ve lezzetinin yanı sıra gıda ürünlerinin raf ömrünün uzatılmasını sağlayan Kemah tuzu, yörede peynirciler, yaylacılar ve salamuracılar tarafından tercih ediliyor.
KAYNAK TUZUNU SERALARDA ÜRETMEYE BAŞLADILAR
Tuzladaki havuzlarda mevsim koşullarına bağlı olarak yılın 3-4 ayı üretim yapılırken, kurulan dev seralar ile birlikte sürenin daha da uzatılması hedefleniyor. Genellikle sebze ve meyve üretimi için kullanılan seraların bir benzeri olan cam ve çelikten kurulan seralardaki havuzlarda bekletilen tuzlusudan, kurulan özel havalandırma sistemi ile daha hızlı ve kaliteli tuz üretilecek. Geçen yıl bin ton olan üretim hedefi bu yıl bin 500 tona çıkması hedefleniyor.
Tuz ocağı İşletmecisi Metin Tanrıkulu hava sıcaklıklarının artması ile birlikte sezona başladıklarını ifade ederek; Kaynak tuzu üretiminde doğal buharlaştırma yöntemi kullanıyoruz, Dağın içerisindeki kaya tuzu tabakalarından, kar ve yağmur sularının geçerek, yüzeye çıkmasının ardından oluşturduğumuz göllere alıyoruz, çeşitli evrelerden geçirerek, dinlendirme ve yoğunlaştırma işlemi yapıyoruz ve kristalleşmesini sağlıyoruz. Güneş ışığı altında kuruttuktan sonra hiçbir koruyucu madde veya kimyasal katmadan paketleyerek satışa sunuyoruz dedi.
Kurduğu sera sisteminden de bahseden Tanrıkulu, seralarda 1 yıl boyunca sebze ve meyve üretiyorlar, bizde bundan yola çıkarak araştırma yaptık ve tuzu daha hızlı ve kaliteli üretmek için cam ve çelikten seralar kurduk. Özel havalandırma sistemi sayesinde bu yıl başladığımız üretimin daha da verimli olacağın planlıyoruz diye konuştu.
Kaynak: DHA
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