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ERZİNCAN Doktor babasının kokusunu özleyen çocuğun gözyaşları

Doktor babasının kokusunu özleyen çocuğun gözyaşlarıERZİNCAN'da koronovirüs salgını nedeniyle uzun saatler çalışan doktorun 8 yaşındaki oğlu, babasının kokusunun sindiği yastığının değiştiğini fark edince gözyaşlarına hakim olamadı.

28.03.2020 12:34 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:36
Doktor babasının kokusunu özleyen çocuğun gözyaşları
ERZİNCAN'da koronovirüs salgını nedeniyle uzun saatler çalışan doktorun 8 yaşındaki oğlu, babasının kokusunun sindiği yastığının değiştiğini fark edince gözyaşlarına hakim olamadı. O anlar hemşire annesi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç .Dr. Faruk Karakeçili , dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan koronovirüs salgını nedeniyle Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapıyor. Evli ve 3 çocuk babası olan Karakeçili salgınla mücadele ederken, doktor babanın oğlu Mehmet Deniz Karakeçili de baba özlemini, kokusunun sindiği yastığı ile gidermeye çalışıyor. Durumdan habersiz olan hemşire annesinin yastığını değiştirmesi ile gözyaşlarına hakim olamayan küçük çocukla, annesinin diyalogları izleyenleri duygulandırdı. Anne Pınar Baysal Karakeçili yatağında yatan oğluna neden ağladığını sorması üzerine, "Yastığımın kılıfını değiştirmişler, babamın kokusu gitmiş, yumuşaklığı gitmiş, önceki yastığım güzel kokuyordu, babamı özledim" diyerek bir süre daha ağlamaya devam etti. ERZİNCAN Doktor babasının kokusunu özleyen çocuğun gözyaşları

Kaynak: DHA

Etiketler: Karakeçili, Erzincan, Güncel

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ERZİNCAN Doktor babasının kokusunu özleyen çocuğun gözyaşları

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