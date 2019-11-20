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Erzincan DSYB'nin Süt Toplama Merkezi, Adalet Bakanlığı tarafından diğer illere örnek gösterildi

Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB) tarafından hizmet veren Süt Toplama Merkezi, Adalet Bakanlığı tarafından Doğu Anadolu'daki diğer illere örnek gösterildi.

20.11.2019 18:26 | Son Güncelleme: 20.11.2019 18:31Erzincan DSYB'nin Süt Toplama Merkezi, Adalet Bakanlığı tarafından diğer illere örnek gösterildi
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB) tarafından hizmet veren Süt Toplama Merkezi, Adalet Bakanlığı tarafından Doğu Anadolu'daki diğer illere örnek gösterildi.

Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne bağlı Süt Toplama Soğutma ve Süt Analiz Merkezi, Kars-Ardahan illeri için kurulması planlanan süt toplama merkezine örnek oldu. Adalet Bakanlığı tarafından Erzincan'daki Süt Toplama Merkezi örnek gösterilerek Kars - Ardahan'dan gelen heyet Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine ziyarette bulundu.

Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hasan Canyurt ve teknik ekibi Fatih Bayram, Gıda Mühendisi Mustafa Çelik, Ziraat Teknikeri Emre Boy ile birlikte Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne bağlı Süt Toplama Soğutma ve Süt Analiz Merkezinde yerinde incelemelerde ve bilgi alışverişinde bulundular.

Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Faruk Günay, heyete yeni çalışmalarında başarılar dileyerek, her türlü desteği vereceklerini belirtti.

Günay, "Hedefimiz zor şartlarda tarım ve hayvancılık yapan Doğu Anadolu çiftçisinin devletin sağlamış olduğu katkılardan faydalanarak ürünlerini en yüksek değerden piyasaya sunmasını sağlamaktır." dedi. - ERZİNCAN

Adalet Bakanlığı, Erzincan, Güncel

Kaynak: İHA

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