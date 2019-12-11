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Erzincan Emniyet Müdürü Şensoy, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

11.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:10Erzincan Emniyet Müdürü Şensoy, AA'nın
Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Şensoy, "", "yaşam" ve "" kategorilerindeki kareleri oyladı.
Şensoy, haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" ile spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğrafına oy verdi.
Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ifade eden Şensoy, "Fotoğraflar arasında seçim yaparken bayağı zorlandık ama gerçekten harika fotoğraflardı. Seçtiklerimizin inşallah birinci olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Kültür Sanat

Kaynak: AA

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