Erzincan Emniyeti Türkiye Rekoru Kırdı

06 Aralık 2018 Perşembe 12:34



06 Aralık 2018 Perşembe 12:34

Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy bir TIR'da ele geçirilen 1 ton 271 kilo eroinin Türkiye genelinde şu ana kadar ele geçirilen en büyük miktarda eroin olduğunu açıkladı.Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri Erzincan -Erzurum Karayolu üzerinde istihbari çalışmalar üzerine Van'dan İstanbul'a giden TIR'da yapılan aramada sakatat etlerin içerisine gizlenmiş 1 ton 271 kilogram eroin maddesi ele geçirdi. Uyuşturucu maddeler emniyet müdürlüğüne getirilirken, araçtaki 3 kişi gözaltına alındı. Devam eden operasyon kapsamında Van ilinde ise olayla bağlantılı 2 kişi gözaltına alınırken, Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, ele geçirilen uyusturucu maddeleri basına tanıttı. Şensoy, Erzincan Emniyet Müdürlüğü olarak dün tarihi günlerden birisini yaşadıklarının altını çizerek, Tek seferde 1 ton 271 kilo eroin alarak, Türkiye rekoru kırdık. Emniyet personelimizin yaptıkları denetimlerde şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde Odin isimli narkotik köpeğinin yaptığı aramada TIR'ın içerisinde toplamda bin 395 paket eroin maddesi ele geçirildi. Bu da 1 ton 271 kilo ediyor ve bir seferde yakalanan en büyük uyusturucu olması nedeniyle bizlere mutluluk veriyor. Bu gururu yaşatan arkadaşlara teşekkür ediyorum diye konuştu.OPERASYON GENİŞLEDİ GÖZALTI SAYISI 5'E ÇIKTI24 saat süreyle kent girişlerinde görev başında olan Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün akşam saatlerinde Akyazı Kontrol Noktasında 11 kişiyle görev yapıyordu. Bu sıra da kontrol noktasına giren 27 VT 380 plakalı TIR'dan şüphelenilerek içerisinde arama yapıldı. Narkotik Köpeği Odin'in uyarı vermesi üzerinde araçta bulunan sakatatların arasına gizlenmiş bin 395 paket eroin ele geçirildi. Emniyet Müdürü Bülent Şensoy operasyonla ilgili yaptığı açıklama da araç içerisindeki 3 kişinin gözaltına alındığını, belirterek; Bunların ifadelerinden yola çıkarak Van'da da 2 kişinin olduğunu tespit ettik. Van'daki arkadaşlar da bize yardımcı oldular ve o iki kişi gözaltına alındı. Adli tahkikatımız devam ediyor. Ele geçirilen uyusturucunun piyasa değerini 76 milyon TL olarak değerlendiriyoruz dedi.O POLİSLER ÖDÜLLENDİRİLECEKTek seferde ele geçirilen en büyük miktar uyusturucu maddenin yakalanmasında görev alan destek veren tüm polislerin devam eden operasyon sonunda ödüllendirileceği kaydedildi.