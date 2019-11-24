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Erzincan Gençlik Merkezi gönüllülerinden öğretmenlere ziyaret

Erzincan Gençlik Merkezi gönüllüleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle öğretmenlere ziyarette bulundu.

24.11.2019 12:44 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:48Erzincan Gençlik Merkezi gönüllülerinden öğretmenlere ziyaret
Erzincan Gençlik Merkezi gönüllüleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle öğretmenlere ziyarette bulundu.

Erzincan Gençlik Merkezi Müdürü Halil Ertuğrul , gençlik liderleri ve gönüllü gençler, 24 Kasım Öğretmenler Günü Münasebetiyle öğretmenlik mesleğinde 40. yılını geride bırakan ve yüzlerce genç yetiştiren Öğretmen Yaşar Yavuz Gülnahar'ı ziyaret ederek gününü kutladılar. Ziyaret sırasında Öğretmen Yaşar Yavuz Gülnahar'a çiçek takdim eden gençler daha sonra sohbet ettiler.

Gençlerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Öğretmen Yaşar Yavuz Gülnahar, insanın doğumundan ölümüne kadar sürekli öğrenme içerisinde olduğunu belirterek, bilgi ve teknoloji çağının yaşandığı bugünlerde bilgi toplumu olmanın en temel şartının eğitimli insan gücüne sahip olmak olduğunu ve ileriye doğru gitmenin, sadece eğitimle gerçekleşeceğini söyleyip gençlere nasihatlerde bulundu.

Öğretmenlere minnettar olduklarını belirten Erzincan Gençlik Merkezi Müdürü Halil Ertuğrul Köroğlu ise "Öğretmenler, ilim ve irfanı, bilgi ve teknolojiyi genç beyinlere işleyen, onları geleceğe hazırlayan, görevini icra ederken her türlü fedakarlığı tereddütsüz gösteren toplum mimarlarıdır." diyerek Erzincan Gençlik Merkezinin her zaman öğretmenlerin yanında olduklarını söyledi. - ERZİNCAN

Yaşar Yavuz, Köroğlu, Güncel

Kaynak: İHA

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