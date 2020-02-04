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Erzincan genelinde kar tatili

Erzincan genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle Çarşamba günü okullar bir gün süreyle tatil edildi.

04.02.2020 20:32 | Son Güncelleme: 04.02.2020 20:37Erzincan genelinde kar tatili
Erzincan genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle günü okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 05 Şubat 2020 Çarşamba günü okulların tatil edildiğini belirtti.

Vali Arslantaş, attığı tweette, "Yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Erzincan il genelinde 05 Şubat 2020 Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verilmiştir." dedi.

Kar tatili öğrencileri sevindirdi

Öte yandan kar tatili öğrencileri bir hayli mutlu etti. Vali Arslantaş'ın kar tatili bilgisine yorum yapan bazı öğrenciler şu tweetleri attı.

Mertkayser: Vali baba oley canını yerim

Nur Erdoğan: Allah senden razı olsun sayın valim

Nisanurcanbaba: Cumhurbaşkanı ol Cumhurbaşkanı

Cmkaan06: Bundan sonra Cumhurbaşkanım sizsiniz

Nurr_s: Ağzından bal damlıyor kral - ERZİNCAN

Çarşamba, Güncel

Kaynak: İHA

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