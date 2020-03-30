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Erzincan güne kar yağışıyla uyandı

Erzincan kent merkezinde Mart ayının son günlerinde yağan kar şaşırttı.

30.03.2020 09:20 | Son Güncelleme: 30.03.2020 09:20
Erzincan güne kar yağışıyla uyandı
Erzincan kent merkezinde Mart ayının son günlerinde yağan kar şaşırttı. Güne karla uyanan vatandaşlar yağışı sokağa çıkmadan pencerelerden izledi. Kar yağışı kayısı üreticilerini zirai don tehlikesine karşı endişelendirdi.
Doğu Anadolu Bölgesi 30 Mart'ta yeniden kar yağışının etkisi altına girdi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede havanın parçalı, çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği Doğu'da rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Erzincan'da sabah saatlerinde kar yağışı görüldü. Kent merkezinde yağmurla karışık kar yağışı zeminde hafif şekilde belirgin hale gelirken yüksek kesimlerde 8 santimetreye ulaştı.
Karın daha fazla etkili olduğu Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan ve Kızıldağ Geçitleri ile Erzincan - Gümüşhane - Bayburt kara yolu Ahmediye Geçidinde kışlık lastiklerini erkenden değiştiren bazı araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.
"KAR YAĞIŞI KAYISI ÜRETİCİSİNİ DÜŞÜNDÜRÜYOR"
Erzincan'da sabah yağan kar, henüz çiçek aşamasında olan kayısı üreticilerini zirai don tehlikesine karşı endişelendirdi. Kayısı ağaçlarının üzerini kar kaplarken karın durması halinde don tehlikesi olabileceği konusunda çiftçiler uyarılıyor.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel

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