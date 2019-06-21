21.06.2019 12:42
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ERZİNCAN Haziran'da Erzincan'da kayak keyfi

Haziran'da Erzincan'da kayak keyfiERZİNCAN'da Munzur Dağı'nın zirvesine çıkan vatandaşlar, poşetle kar üzerinde kayarak haziranda kışı yaşadılar.

Haziran'da Erzincan 'da kayak keyfi
ERZİNCAN'da Munzur Dağı'nın zirvesine çıkan vatandaşlar, poşetle kar üzerinde kayarak haziranda kışı yaşadılar.
Doğal güzelliğinin yanı sıra haziran ayı olmasına rağmen karla kaplı olan Munzur'un zirvesi doğa severlerin akınına uğruyor. Kar ve buzul göllerinin arasında rengarenk açan çiçekler görenleri kendine hayran bırakıyor. Yaklaşık 10 saalik tırmanışın ardından deniz seviyesinden 3 bin metre yükseklikteki Munzur Dağı'nın zirvesine çıkan vatandaşlar, poşetle kar üzerinde kayarak çocuklar gibi eğlendiler.
Erzincan'ın Çağlayan Beldesi'nde yaşayan emekli öğretmen Ali Aydemir , Munzur'da yazın ortasında kışı yaşadıklarını ifade ederek; 'Yazın ortasında kışı yaşıyor insan burada. Adrenali sevenler için bulunmaz bir doğa, kamp kurmak için muhteşem alanlar. Yalnız çok uzak olduğundan fazla yükle çıkmak bazen yorucu oluyor ama insan o doğayı görünce tüm yorgunlukları unutuyor. Uzun bir yürüyüşün ardından zirveye ulaştık ve yanımızda getirdiğimiz poşetlerle kayarak bu mevsimde karın keyfini çıkardı. Herkesi buraları görmeye, bu keyfi yaşamaya davet edeyorumö diye konuştu.ERZİNCAN Haziran'da Erzincan'da kayak keyfi
Kaynak: DHA
Munzur , Erzincan , Güncel

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