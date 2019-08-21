Haberler» Güncel» Haber

Erzincan için kuvvetli rüzgar uyarısı

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği Doğu Anadolu'da Erzincan için kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.

21.08.2019 11:39 Erzincan için kuvvetli rüzgar uyarısı
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği Doğu Anadolu'da Erzincan için kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava genellikle az bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Erzincan çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 10, Kars'ta 12, Erzurum'da 13, Ağrı'da 16, Iğdır'da 17, Tunceli'de 18 ve Erzincan'da 19 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 36, Ağrı'da 34, Erzurum ve Erzincan'da 33, Tunceli'de 32, Kars'ta 31 ve Ardahan'da 30 derece olması bekleniyor.

Bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Erzurum/ Tekman (Hacı Ömer Köyü) 7,0 bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık ise Ağrı/Patnos'ta 30,7 derece oldu. - ERZİNCAN

Erzincan, Erzurum, Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:38   Turhal'da engelli bireylere sosyal tesis
13:38   Dr. Zafer Beken, fonksiyonel tıbbı anlatacak
13:38   İstanbul'daki sağanak
13:38   ABD İsrail'e "Haşdi Şabi hedefleri için istihbarat verdi" iddiası
13:38   Kadınlar daha sık yaşıyor, kliniğe erkekler gidiyor!
13:37   HAVASI EN TEMİZ İL ARDAHAN, EN KİRLİ İL İSE IĞDIR - - IĞDIR
13:36   İstanbul'da gökyüzünü kaplayan kara bulutlar havadan görüntülendi