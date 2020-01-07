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Erzincan için kuvvetli rüzgar uyarısı

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Anadolu'da Erzincan için kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.

07.01.2020 09:05 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:10 Erzincan için kuvvetli rüzgar uyarısı
Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Anadolu'da için kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar güney ve güneybatı yönlerinden hafif zaman zaman orta kuvvette, Erzincan çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Buzlanma ve don uyarısı

Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don hadisesi ile birlikte yer yer pus hadisesi beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşlar ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Erzincan merkez ve batı kesimlerinde zaman zaman kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa.) beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi konularda vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı 'da eksi 13, Kars'ta eksi 11, Erzurum'da eksi 8, Ağrı'da eksi 13, Iğdır'da eksi 4 ve Erzincan'da eksi 7 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Erzincan ve Iğdır'da 5, Kars ve Ağrı'da eksi 3, Erzurum eksi 1 ve Ardahan'da eksi 5 derece olması bekleniyor. - ERZİNCAN

Erzincan, Ardahan, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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