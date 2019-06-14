14.06.2019 10:16
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Erzincan İl Jandarma Komutanlığından Vali Arslantaş'a ziyaret

Erzincan İl Jandarma Komutanlığından Vali Arslantaş

Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıldönümü münasebetiyle Erzincan İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hasan Aksoylu ve beraberindeki jandarma personeli, Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ı makamında ziyaret etti.

Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıldönümü münasebetiyle Erzincan İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hasan Aksoylu ve beraberindeki jandarma personeli, Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Erzincan İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hasan Aksoylu, hafta boyunca düzenleyecekleri etkinliklere ilişkin Vali Ali Arslantaş'a bilgi verdi. Jandarma Teşkilatının, ülkenin bölünmez bütünlüğü ile huzur ve asayişin sağlamasında, önleyici tedbirler alarak suç ve suçlu ile mücadelede önemli görev ve sorumlulukları yerine getirdiğini belirten Vali Arslantaş, Jandarma Teşkilatının, üstlendiği zorlu görevlerinde başarılar dileyerek, vatan uğrunda hayatlarını kaybeden aziz şehitleri rahmetle, gazileri ise minnet ve şükranla andığını ifade etti. - ERZİNCAN
Kaynak: İHA
Erzincan, Jandarma, Yaşam

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