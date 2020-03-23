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Erzincan İl Özel İdaresi korona virüse karşı dezenfekte edildi

Erzincan İl Özel İdaresi ve meclis binası odaları ve koridorları, tüm katları korona virüs salgına karşı ilaçlandı.

23.03.2020 09:32 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:32
Erzincan İl Özel İdaresi korona virüse karşı dezenfekte edildi
Erzincan İl Özel İdaresi ve meclis binası odaları ve koridorları, tüm katları korona virüs salgına karşı ilaçlandı. Özel kıyafet ve donanımlı ekipler tarafından birimlerin tüm odaları ve çalışma alanları dezenfekte edildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ardından da ülkemize kadar gelen covid-19 korona virüse karşı Erzincan İl Özel İdaresi bünyesindeki tüm birimlerde temizlik çalışması başlatıldı. Personelin görev yaptığı her alanda gerçekleştiren genel temizliğin ardından, özel kıyafet ve donanımlı ekipler tarafından birimlerin tüm alanlar, araçlar ve ekipmanlar dezenfekte edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Erzincan, Güncel

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