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Erzincan İl Sağlık Müdürü Erkan Hirik ilçe devlet hastanelerini ziyaret etti

Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, ilçe devlet hastanelerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

31.12.2019 09:16 | Son Güncelleme: 31.12.2019 09:21 Erzincan İl Sağlık Müdürü Erkan Hirik ilçe devlet hastanelerini ziyaret etti
Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, ilçe devlet hastanelerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Babürşah Taşlı ile beraber İlçe Devlet Hastanesi, Kemaliye İlçe Devlet Hastanesi ve İliç İlçe Devlet Hastanesini ziyaret etti. Ziyaretleri kapsamında hastane yetkililerinden 2019 yılının değerlendirmesi hakkında bilgiler alan Hirik, hastane personeli ile tek tek görüşerek talep ve isteklerini dinledi.

Daha sonra yatan hastaları ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik ve Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Babürşah Taşlı hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - ERZİNCAN

Devlet Hastanesi, Kemah, Güncel

Kaynak: İHA

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