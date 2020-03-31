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ERZİNCAN İlçeye inen dağ keçilerini görüntüledi, sözleri gülümsetti

İlçeye inen dağ keçilerini görüntüledi, sözleri gülümsettiERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde, koronavirüs nedeniyle vatandaşların evlerinde kalmasının ardından dağ keçileri ilçe yakınlarına kadar indi.

31.03.2020 09:30 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:33
İlçeye inen dağ keçilerini görüntüledi, sözleri gülümsetti
ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde, koronavirüs nedeniyle vatandaşların evlerinde kalmasının ardından dağ keçileri ilçe yakınlarına kadar indi. Rehber ve fotoğrafçı Şevket Gültekin ilçeye inen dağ keçilerini görüntüledi. Gültekin'in dağ keçilerine seslenmesi gülümsetti.
Doğa ve turistik güzelliği ile tanınan Kemaliye ilçesinde vatandaşlar, yetkililerin 'evde kal' çağrılarına uyarak sokağa çıkmamaya başladı. Bunun üzerine ilçede sokaklar sessizleşirken, dağ keçileri de bölgeye yakın alanlara indi. Sosyal hayatın kısıtlandığı ilçede vatandaşlar, camlarından yaban hayatını izlemeye başladı.
Bu sırada bölgede tur rehberliği ve fotoğrafçılık yapan Şevket Gültekin, Şırzı Köprüsü yakınlarında dağ keçisi sürüsüne rastladı. Ağaçlara tırmanan keçileri görüntülerken hayvanlara seslenen Gültekin, "İn aşağı yavrum, düşeceksin, ne işin var senin ağaçta. Yavrum, koçum ağaçların başında ne işiniz var sizin, kime diyorum! gelin fotoğrafınızı çekeyim" dedi. Güntekin'in hayvanlara seslenişi ise izleyenleri gülümsetti. Görüntüde bir süre daha ağaçların üzerinde beslenen keçi sürüsü daha sonra gözden kayboldu.
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ERZİNCAN İlçeye inen dağ keçilerini görüntüledi, sözleri gülümsetti

Kaynak: DHA

Etiketler: Kemaliye, Güncel

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ERZİNCAN İlçeye inen dağ keçilerini görüntüledi, sözleri gülümsetti
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