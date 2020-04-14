Erzincan'ın 2 köyünde karantina uygulaması bitti

ERZİNCAN'ın Kemah ilçesine bağlı Eskibağlar ve Gediktepe köylerinde, karantina uygulaması sona erdi.

Kemah ilçesinin Eskibağlar ve Gediktepe köylerinde, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki karantina uygulamasının bugün itibarıyla bitirildiği belirtildi. Muratboynu köyünde ise karantina süresi, 14 gün daha uzatıldı.