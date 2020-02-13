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Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü

Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Zafer Yürüyüşü" yapıldı.

13.02.2020 21:27 | Son Güncelleme: 13.02.2020 21:29
'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Zafer Yürüyüşü" yapıldı.
Erzincan Belediyesi önünde bir araya gelen protokol ve vatandaşlar, Erzincan Belediyesi Mehteran Takımı öncülüğünde ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle Halit Paşa Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.
Meydanda toplanan kalabalık daha sonra Erzincan ve Elazığ deprem şehitleri ile Van'da çığ felaketinde hayatlarını kaybedenler için Cami Kebir Camisi'nde düzenlenen mevlit programına katıldı.
Etkinliklere Erzincan Valisi Ali Arslantaş, eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır ile kamu kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü

Erzincan Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı, Erzincan, Güncel

Kaynak: AA


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