Erzincan'ın genel ekonomik değerlendirme toplantısı yapıldı

Erzincan'ın ekonomik durumu ve potansiyelini, devam eden kamu ve özel sektör yatırımları ile istihdam konularının değerlendirildiği 2019 yılı ikinci il ekonomi toplantısı gerçekleştirildi.



Erzincan'ın genel ekonomik değerlendirme toplantısı Vali Ali Arslantaş başkanlığında gerçekleştirildi. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Vali Ali Arslantaş, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı. Düzenlenen toplantının açılışı Erzincan Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Engin Ustaoğlu tarafından Erzincan'ın ekonomik durumunun yansıtıldığı sunum ile başladı. Ustaoğlu katılımcılara aktardığı bilgilerde, "TRA1 Bölgesinde (Erzurum, Erzincan, Bayburt) bölgesinde bir önceki yıla göre tarım sektörünün istihdamdaki payı yüzde 5,6 azalırken, sanayi ve hizmetler sektöründe azda olsa artış meydana gelmiştir. Türkiye'de ise tarımın payı 0,3 çok az düşerken hizmetler sektöründe istihdam edilenler aynı oranda artmıştır. Organize Sanayi Bölgemizde 68 adet işletme üretime geçmiş, 14 adet işletme inşaat aşamasında, 11 adet işletme ise proje safhasındadır. Bölge parsel tahsisi yapılmış toplam müteşebbis sayısı 93'dür.Organize Sanayi Bölgesinde 2016 yılı Ağustos ayında 730 olan istihdam sayısı bu gün bin 611 kişiye ulaşmıştır. Ekonomik toplantılarda yapılması kararı alınan, Organize Sanayi Bölgesinde yaklaşık 400 kişinin istihdam edildiği 2 adet tekstil fabrikasının kurulmasına destek sağlanarak fabrikalar üretime geçmiş bulunmaktadır" dedi.



"İşsizlik oranı ülke ortalamasının yaklaşık yarısı kadardır"



İş gücüne katılım, işsizlik ve istihdam oranlarıyla ilgili bilgiler veren Engin Ustaoğlu, "TRA1 bölgesinde 2018 yılında iş gücüne katılım, işsizlik, istihdam oranları ülke ortalamasından düşüktür. İşsizlik oranı ise 2019 yılı ülke ortalamasının yaklaşık yarısı kadardır. 2019 Ocak-Kasım döneminde 5.323 kişi işsizlik ödeneği için müracaat etmiştir. Bunlardan 1.701 kişi işsizlik ödeneğinden faydalanmıştır. 3 bin 622 kişi ise kanunda belirtilen kriterlere uymadığı için işsizlik ödeneği alamamıştır. 160 kişi Ücret Garanti Fonundan yararlanmıştır. İş kaybı tazminatı ve kısa çalışma ödeneği başvurusu bulunmamaktadır. 2019 yılı Ocak-Kasım döneminde iş başı eğitim programları kapsamında 742 programdan 886 erkek ve 822 kadın olmak üzere toplam bin 708 katılımcı yararlanmıştır. 2019 yılı Ocak-Kasım döneminde Meslek Edindirme Kursları kapsamında 49 programdan 160 erkek ve bin 075 kadın olmak üzere toplam bin 235 katılımcı yararlanmıştır. Ayrıca Ocak-Kasım döneminde TYP kapsamında 3 bin 918 kişi istihdam edilmiştir" diye konuştu.



Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasının faaliyetleri hakkında bilgiler aktaran Ahmet Tanoğlu ise, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası olarak, 2019 yılını çoğunlukla yürüttüğümüz projelerimize ayırdık. Süt İşleme Tesisi Projesi, Düve Üretim Çiftliği Projesi ve Besi Organize Sanayi Bölgesi projesi hızla devam etmektedir. Bu proje ile günlük 45 ton sütün ilimizde işlenerek tereyağı, kaşar peyniri ve beyaz peynir olarak üretilmesi sağlanacaktır. Fabrika binasını süt işleme tesisine dönüştürmek üzere yaptığımız tadilat çalışmasında sona yaklaşmış bulunuyoruz. Tadilat sona erdikten sonra makinelerin kurulumu yapılarak kısa zamanda faaliyete geçirilecektir. Ticaret Borsası, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve odamız ortaklığıyla devam eden ve yürütücülüğünü odamızın yaptığı düve üretim çiftliği projemizde de yine inşaatın yüzde 90'ı tamamlanmış bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.



Kurum müdürleri ve STK başkanlarının 2019 yılı genel ekonomik değerlendirmelerini yapmalarının ardından toplantı sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA