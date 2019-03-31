Erzincan'ın Refahiye İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Erzincan
'ın Refahiye
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Çakmak Paçacı
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Çakmak Paçacı 922, MHP
adayı Cevdet Çinar 854 oy aldı.
Paçacı'nın özgeçmişi
1975 yılında Erzincan Refahiye ilçesinde dünyaya gelen Çakmak Paçacı, ilk, orta ve lise tahsilini tamamladıktan sonra Refahiye Meslek Yüksek Okulu Muhasebe bölümünden mezun oldu. PAçacı, lisans eğitimini Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi İşletme bölümünde tamamladı.
1997 yılında Refahiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığında göreve başlayan Paçacı, 2005 yılında aynı kuruma müdür olarak atandı. Paçacı, evli ve iki çocuk babası.
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Kaynak: AA