Erzincan'ın Refahiye İlçesinde Seçimin İptaline İlişkin Müracaat

Erzincan
'ın Refahiye
ilçesinde seçimin iptaline dair yapılan müracaata ilişkin Erzincan AK Parti
teşkilatı tarafından yazılı açıklamada yapıldı.
AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, Refahiye'de seçimin iptaline ilişkin İlçe Seçim Kuruluna yapılan müracaatı değerlendirerek, yazılı açıklamada bulundu
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Refahiye Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin İlçe Seçim Kuruluna siyasi bir parti tarafından talepte bulunulmuştur. Biz de AK Parti olarak İlçe Seçim Kurulunun toplantısı sonucu alacağı kararı beklemekteyiz. Hukuki sürece saygılıyız. Çıkacak karara göre gerekli girişimleri yapacağız. İlçe Seçim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda karar verememiştir. Ancak İlçe Seçim Kurulu talebi red de edebilir. İlçede seçimleri iptal etme gibi bir durum da söz konusu. Alınacak karar doğrultusunda gerekli adımları atacağız. İl, ilçe ile tüm teşkilatımız ve avukatlarımız konu ile ilgili takiplerini yapıyorlar. Kurulun 4 Nisan
perşembe günü tekrar toplanmasını bekliyoruz."
AK Parti, Erzincan, Refahiye, Güncel
Kaynak: AA